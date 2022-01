Vader jaagt op loverboy dochter, taakstraf geëist

Toen een vader uit Oss in oktober 2020 van zijn 15-jarige dochter hoorde dat ze was misbruikt en werd afgeperst, besloot hij de vermeende dader in de val te lokken. In eerste instantie nog met hulp van de politie, maar later nam hij het heft in eigen handen en ontstond een wilde achtervolging die eindigde in een vechtpartij. Drie verdachten verschenen vrijdag voor de rechter: "Het was geen politietje spelen, ik zie het als mijn burgerplicht."

Het begon allemaal met een korte vermissing van het meisje. Toen ze uiteindelijk terug was in haar woonplaats Oss, verklaarde ze slachtoffer te zijn van een loverboy. Hij zou haar misbruikt hebben en dwong haar dure spullen af te staan.

Samen met de politie besloot de vader de man in de val te lokken, door hem namens het meisje geld en nephorloges aan te bieden. De volgende dag om twee uur 's middags zou hij arriveren op een afgesproken plek en gearresteerd worden.

Auto's op parkeerplaats

Maar het liep anders. De volgende dag blijkt de loverboy al veel eerder een vriend in zijn plaats naar Oss te willen sturen. Deze spreekt met het meisje af op een parkeerplaats, terwijl haar vader, zijn schoonzoon en een vriend een stukje verderop in twee auto's staan te wachten.

Zodra de man arriveerde, ontstond een wilde achtervolging door Oss. Die eindigde in een aanrijding op de Landbouwlaan. Onderweg reden de vader van het meisje en zijn vriend de man van de weg. Daarna ontstond een vechtpartij waarbij de in de val gelokte man geschopt en geslagen werd.

'Glad in het gras'

De vader en twee andere betrokken mannen spreken dit tegen. Ze wilden de man alleen maar tegenhouden totdat de politie arriveerde. "Mijn vrouw zat naast me in de auto en had de hele tijd 112 aan de lijn", verklaart de vader. Hoe het slachtoffer aan zijn gebroken neus komt weet hij ook niet: "Hij is alleen vastgehouden zodat hij niet weg ging. Als we echt kwaad wilden, hadden we wel wapens meegenomen."

Een vriend van de man zegt dat er wel wat 'getrokken en geduwd' is, maar meer niet. Een getuige zag hem 10 tot 20 keer met zijn vuist in het gezicht van de man slaan, ook zou er een worsteling ontstaan zijn. De man: "Hij dreigde met een mes en het was glad in het gras, we zijn uitgegleden en op elkaar gevallen."

Bekende loverboy

Het OM vindt dat de mannen niet open zijn over de bewuste ochtend. Zo zou niemand klappen uitgedeeld hebben, terwijl het slachtoffer in het ziekenhuis is beland. Ook zou er tijdens de achtervolging niet gebotst zijn, terwijl op camerabeelden schade aan de auto's zichtbaar is. Ook vindt de officier het kwalijk dat de mannen voor eigen rechter zijn gaan spelen. Maar van 'politietje spelen', zoals de rechter het noemt, is volgens een van de verdachten geen sprake: "Ik zie het als mijn burgerplicht. Het is belachelijk dat we hier zitten."

Hoe is het eigenlijk met de loverboy? Het OM weet niet of er op dit moment een onderzoek tegen hem loopt, wel is de man eerder in beeld geweest vanwege mogelijke zedendelicten. De vader weet meer: "De politie zei tegen mij dat ze er mee bezig zijn, mijn dochter heeft ook aangifte tegen hem gedaan." Over zijn dochter zegt hij verder: "Het gaat helemaal niet goed thuis. Mijn dochter sluit zich af, ze wil niet praten."

Eis

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een werkstraf van 150 uur en een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden tegen de drie verdachten van mishandeling. Dat zijn dus onder meer de vader van het meisje en zijn schoonzoon. Zij zijn tussen de 41 en 60 jaar oud.