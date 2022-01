Dieven slopen twee keer de katalysator onder de auto van Iris uit

Niet één, maar twee keer sloopten dieven onlangs de katalysator onder de auto van Iris uit Uden vandaan. “Elke keer als je je auto start, denk je weer: please, start normaal." Katalysatoren waren afgelopen jaar opvallend populair bij het dievengilde: bijna 800 werden er gestolen. Onder meer in Berghem, Oss en Uden dus gingen dieven ermee aan de haal.

Ernst Schouten uit Berghem kan er ook over meepraten. Toen hij op een ochtend zijn auto startte, hoorde hij dat er iets niet in orde was. “Die maakte een enorm kabaal.” Wat bleek, ergens die nacht was de katalysator onder z'n Toyota vandaan gehaald. “Daar sta je dan”, zegt hij. “Wat moet ik nu? Ik moet nu weg.”

Heel frustrerend, vindt Ernst. “Ik moest naar het ziekenhuis voor een afspraak. En je kan dan niet weg.” Het grootste deel van de schade is voor de verzekering. Maar het kost Ernst toch 300 euro eigen risico. “En ik had geluk dat ze een katalysator op voorraad hadden. Je kan ook zomaar weken moeten wachten.”