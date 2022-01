Onbemande mini-schepen oefenen in de haven van Moerdijk

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1

Ze lijken op uit de kluiten gewassen modelbouwboten, maar in werkelijkheid gaat het om kleine onbemande onderzoeksschepen van maritiem dienstverlener Van Oord in Moerdijk. Deze week worden de geavanceerde bootjes voor het eerst getest in de Brabantse zeehaven.

Tussen de enorme zeeschepen zorgen de zelfstandig varende peilboten voor een opmerkelijk gezicht. "We hebben al heel veel mooie reacties ontvangen over onze vaartuigjes", vertelt operations manager Wim Balvert van de onderzoeksafdeling van Van Oord.

"De schepen zijn voor moeilijk begaanbare wateren."

De mini-schepen die deze week de golven in de haven trotseren zijn tweeënhalve meter lang, volledig elektrisch en fluisterstil. Ze luisteren naar de hippe namen VO:X Metiri en VO:X Snellius. "We brengen er de onderwaterbodem mee in kaart. Ze worden vooral ingezet in moeilijk begaanbare wateren", legt Balvert uit. In Moerdijk varen de bootjes van de werf van Van Oord naar de Roode Sluis en terug. Bij de sluis wordt het meetsysteem van het schip gecontroleerd op de geijkte sluisdrempel. "Dit is nodig voordat vaartuigen worden ingezet. Ze gaan vanuit onze vestiging in Moerdijk de hele wereld over. Volgende week worden ze bijvoorbeeld voor hydrografische werkzaamheden ingezet in Frankrijk."

"Vergelijk het met een zelfrijdende auto."

De peilscheepjes varen op basis van satellietgegevens een vooraf ingevoerde koers. "Je kunt het vergelijken met elektrische zelfrijdende auto’s. Een laser houdt oog op de vaarweg", legt Balvert uit. Een zogenoemde AIS-transponder geeft de exacte locatie en de naam van het vaartuig weer op de radar van schepen in de buurt. Zo worden aanvaringen voorkomen. En in Moerdijk varen medewerkers van Van Oord voorlopig ook nog met een groot schip mee om de testboten nauwlettend in de gaten te houden.

"Blij dat we nieuwe technieken verder kunnen ontwikkelen."

Bij hoge uitzondering mag Van Oord deze week in Nederland tussen het scheepvaartverkeer varen. Balvert: "Volgens de huidige regels van het Binnenvaartpolitieregelement (BPR) moet er in ons land nog steeds altijd een schipper aan boord zijn. Maar dat kan bij deze innovatieve vaartuigen natuurlijk niet."