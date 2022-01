Vrouwelijke burgemeester na TVOH-schandaal: 'Ik kreeg opmerkingen over bil'

Hanne van Aart (foto: Omroep Brabant).

De uitzending van BOOS van Tim Hofman over seksueel overschrijdend gedrag bij talentenprogramma The Voice of Holland heeft veel losgemaakt. Vrijwel heel Nederland heeft het erover. Veel vrouwen uiten zich op sociale media en vertellen dat ook zij regelmatig met ongewenst gedrag van mannen te maken krijgen. Burgemeester Hanne van Aart van Loon op Zand is een van hen.

De jonge vrouwelijke burgemeester kreeg naar eigen zeggen al in haar tijd als raadslid en wethouder te maken met gedrag van mannen waar zij zich niet prettig bij voelde. “Ik kreeg opmerkingen over de omvang van mijn borsten en billen. Of over hoe ik gekleed was.”

"Er waren mannen die tussen mijn benen grepen."

Ook als student in de kroeg werd zij ‘bij haar borsten en billen’ gepakt. “Er waren ook mannen die tussen mijn benen grepen. Allemaal onder het mom van: ik ben dronken en ik doe gezellig. Maar zo voelt het natuurlijk niet.” Het maakte haar ‘onzeker en verdrietig’. “Het is niet fijn als iemand zo dicht op je ziel komt en je aanspreekt over hoe je eruit ziet en over hoe je voorkomen is.” In de uitzending van BOOS is ook een reactie van Talpa-baas John de Mol te zien. De Mol noemde het een probleem dat vrouwen niet snel melding maken van seksueel overschrijdend gedrag. Hij zei dat hij van veel van het gedrag van Jeroen Rietbergen, Ali B. en Marco Borsato niets afwist.

Wachten op privacy instellingen...

De commotie rondom het tv-programma maakt dat Hanne van Aart ook kritisch kijkt naar haar rol als burgemeester. Ja, ze is een vrouw. Maar wel in een machtige positie. “Ik denk dat je je moet realiseren dat je bovenaan een apenrots staat. Dat sta ik zelf ook. Iedereen die iets lager op die rots zit kijkt naar je op. Dat heb je soms niet door.” Haar advies: “Je kunt zoveel protocollen bedenken. Maar als de kern en de cultuur binnen je organisatie niet veilig en vertrouwd voelt, dan gaat dat niets opleveren.”

"Ik moet mij elke dag bewust zijn van mijn houding en gedrag."