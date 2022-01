Ernstig zieke Linda krijgt geld voor pruik én een fiets voor haar zoontje

Wietze verraste Linda door haar rekening te betalen. (Beeld: Radio 538)

Eigenlijk vond Linda Coenraads uit Zevenbergen het best lastig om te bellen naar de 538 Ochtendshow van Wietze en Klaas voor de rubriek 'Hierrr met je Rekening'. De 45-jarige Linda is ernstig ziek en stuurde een rekening in voor een pruik, omdat ze door de vele chemo's haar haar is verloren.

Het geld dat ze had gespaard voor de pruik was eigenlijk bestemd voor een fiets voor haar zoontje Finn, maar hij had er op aangedrongen het geld toch aan een pruik te besteden. "Ik heb borstkanker", vertelde Linda vrijdag in het radioprogramma. "Momenteel ben ik bezig met een reeks van vier zware chemokuren, en daarna volgen er nog twaalf lichte chemo's. Door die behandelingen ben ik kaal geworden." "Mijn zoontje Finn is dit jaar voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gegaan, en ik had hem een nieuwe fiets beloofd omdat mijn andere zoontje ook een fiets had gekregen", zei Linda. "Daar was ik voor aan het sparen, maar mijn zoontje gunde mij die pruik zo erg, hij wil me helpen. Daarom hebben we nu samen besloten om toch voor een pruik te gaan. Hoewel me dat eigenlijk heel erg zeer doet, want ik kan hem nu niet geven wat ik eigenlijk wil."

"Door jouw verhaal realiseert iedereen zich weer hoe bijzonder het is om gezond te zijn."