Botbreuken en kneuzingen: extreem drukke dag in gipskamer door gladheid

De gipsmeesters van het Bravis ziekenhuis hadden vrijdagochtend hun handen vol aan slachtoffers van de gladde wegen. "Dit was extreem", zegt een woordvoerder van het ziekenhuis tegen Omroep Brabant. Botbreuken en kneuzingen volgden elkaar in razend tempo op.

In de gipskamers kwamen veel patiënten langs met botbreuken door het gladde winterweer. Het Bravis ziekenhuis heeft twee locaties waar ook twee Eerste Hulpposten zijn. Een zit in Roosendaal en een in Bergen op Zoom, waar ze meer gespecialiseerd zijn in traumazorg.

Operatie

In Roosendaal moesten twee keer zoveel mensen een foto laten maken als anders. Hoeveel er dat exact waren, is niet bekend. En ook in Bergen op Zoom was het ontzettend druk. 24 mensen kwamen met botbreuken en kneuzingen naar het ziekenhuis.

"Er waren 17 mensen die met de fiets vielen, daarvan zijn er vijf opgenomen." Een patiënt moest zelfs geopereerd worden. Drie mensen gleden met hun auto weg en moesten zich daarom laten behandelen. "Dit maken ze vrijwel nooit mee", zegt de woordvoerder.

Ongelukken en glijpartijen

De gladheid zorgde vrijdagochtend op veel plekken voor ongelukken en glijpartijen. Onder meer in Hedikhuizen, Mill, Tilburg en Gemert ging het mis. Een kind raakte in Mill gewond toen de auto van de weg schoot. In Hedikhuizen belandde een automobilist in de sloot.

