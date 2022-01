Horeca hangt de vlag alvast uit: 'Woensdag gaan we weer open!'

De horeca in Deurne is ervan overtuigd: volgende week mogen ze weer open. Volgens hen zal de persconferentie komende dinsdag goed nieuws brengen, maar voor de zekerheid - en ook om de druk richting Den Haag op te voeren - gooien ze er nog snel een actie tegenaan.

Alle horecazaken in Deurne en de omringende dorpskernen hebben vlaggen opgehangen. "We hopen dat deze actie zich als een olievlek over heel Nederland zal verspreiden”, zegt Leon Thijssen van zaal Thijssen uit Vlierden.

Volgens Leny van den Eijnden, van de horeca-organisatie Baroef, is het vooral de onzekerheid die haar en haar collega's tot wanhoop drijft. "Ook ons personeel wil duidelijkheid. Dus hebben we gezegd: woensdag gaan we weer open."

Marjo van Hoek van restaurant De Potdeksel is nog stelliger: "Als we net zo snel open mogen als we dicht moesten, zou het zomaar eens kunnen dat we morgen alweer open zijn."