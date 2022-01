112-nieuws: brand in meterkast • meisje aangereden in Helmond

14.26

Een scooterrijder is zaterdagmiddag in een sloot naast de weg gekomen. Dat gebeurde op de Torenstraat in Drunen tussen het terrein van voetbalclub FC Drunen en het kanaal. De man heeft zelf nog geprobeerd om zelfstandig uit de sloot te komen, maar zonder succes. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk hoe de man in de sloot terecht is gekomen. Omstanders hebben de scooter uit de sloot gehaald.