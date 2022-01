112-nieuws: busje zwaar beschadigd na botsing Tilburg • dode man gevonden

19.15

In een appartement op de vierde etage aan de Zorgvlietstraat in Breda is vrijdagavond rond zeven uur een brand ontstaan. De brand begon vermoedelijk in de keuken. De bewoners waren niet thuis, daarom moest de brandweer de deur openbreken. Brandweer had het vuur snel onder controle. Bij de brand kwam veel rook vrij. De buren moesten daarom even hun appartement uit.