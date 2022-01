Coronanieuws: 500 zorgverleners bijna twee jaar thuis met langdurige Covid

06.04

Hoofdofficier van justitie Michiel Zwinkels maakt zich zorgen over bedreigingen en intimidaties door antioverheidsactivisten en complotdenkers. "Ik zie een glijdende schaal. We moeten waakzaam zijn", zegt hij tegen NU.nl. "Meelopers zijn vaak sociaal geïsoleerd en brengen veel tijd door op het internet. In Telegramgroepen is de constante boodschap: we worden bedonderd en het zou goed zijn als er mensen zouden opstaan. Volgers worden meegezogen in een verhaal waar ze niet meer uit komen en steeds sterker in gaan geloven."

18.15 Geen Nederlandse coronapatiënten meer in Duitse ziekenhuizen

In Duitsland liggen geen coronapatiënten meer uit Nederland. De laatste Nederlander is hersteld en teruggekeerd, meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding vrijdag. Duitsland nam de afgelopen periode patiënten over zodat ziekenhuizen hier meer ruimte hadden om voor coronapatiënten te zorgen. Sinds november werden in totaal 33 mensen overgebracht naar ziekenhuizen daar, de laatste vlak voor de jaarwisseling.