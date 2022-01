Coronanieuws: 'Laat bioscopen en theaters ook na acht uur open'

12.28

Ongeveer dertig cafés en restaurants in de Limburgse gemeente Horst aan de Maas hebben om twaalf uur zaterdagmiddag hun deuren voor gasten geopend. Ze doen dat uit protest tegen het coronabeleid van de regering. Om vier uur 's middags gaan de horecagelegenheden weer dicht, zoals afgesproken met burgemeester Ryan Palmen.

Wouter Hoeijmakers, één van de actievoerende uitbaters, is uitermate te spreken over de houding van Palmen, die tot medio 2019 burgemeester was van Hilvarenbeek. Volgens Hoeijmakers is Horst aan de Maas de enige gemeente in Nederland waar een gecoördineerde horeca-actie plaatsvindt.

In Oisterwijk vindt iets vergelijkbaars zondag plaats. De gemeente is op de hoogte van de ludieke actie en ze gaat in de gaten houden of de ondernemers afspraken nakomen. Burgemeester Hans Janssen: “Ik begrijp de actiebereidheid. Dat neemt niet weg dat wij scherp zullen toezien op de naleving van de coronamaatregelen.”