Coronanieuws: smeekbede van evenementenbranche, bioscopen en theaters

22.30

Het jaarlijks inenten tegen COVID-19 is beter dan het frequenter geven van een boosterprik in de strijd tegen de coronapandemie. Dit zegt Albert Bourla, de topman van het farmaceutische bedrijf Pfizer Inc.

Het vaccin van Pfizer/BioNTech beschermt goed tegen ernstig ziek worden of overlijden door de zwaar gemuteerde omikronvariant, maar is minder effectief in het voorkomen van virusoverdracht. Door de enorme toename van de besmettingsgevallen hebben verscheidene landen het boosterprogramma uitgebreid of de periode tussen de vaccinaties ingekort in een poging de snelle verspreiding een halt toe te roepen.

In een interview met de Israëlische zender N12 News zei Bourla dat het niet slim is om eens in de zoveel maanden het prikken te herhalen.