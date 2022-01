Esmah Lahlah gaat vol voor de basisbaan: 'Van taken kunnen we werk maken'

Er zijn nog nooit zo weinig werklozen geweest deze eeuw, maar nog steeds zijn er mensen die maar niet aan het werk komen. De Tilburgse wethouder Esmah Lahlah wil, als lijsttrekker van GroenLinks, de komende periode vol voor de basisbaan gaan. Een baan voor iedereen die nooit een ‘gewone’ baan zal krijgen, maar net zoveel behoefte heeft aan bestaanszekerheid, structuur en waardering als alle anderen.

Er blijft altijd een groep kwetsbare werkzoekenden over die niet geschikt is voor de reguliere arbeidsmarkt, maar te goed voor een baan in een beschutte werkomgeving. Wethouder Esmah Lahlah was tot voor kort partijloos wethouder in Tilburg. Een paar maanden geleden koos ze, na even zoeken, voor GroenLinks als haar partij. Tijdens de aftrap van de campagne zondag blijkt dat ze in een nieuwe periode als wethouder nieuwe banen wil gaan creëren, de basisbaan.

Want dat is belangrijk voor de basisbaan. Het is gewoon betaald werk, maar het mag bestaand werk niet wegconcurreren. Het niveau moet passend zijn voor de deelnemers. Lahlah denkt dat er nog heel veel talent verscholen zit in de werklozen die maar niet aan een baan komen. “Ze hebben heel veel talent maar zijn ook kwetsbaar. Wij slagen er als samenleving niet in om die talenten op een manier te waarderen zodat het ook financieel loont. Dat wil ik met die basisbaan bereiken.”

Lahlah: “De basisbaan is betaald werk met maatschappelijke meerwaarde. Je zou kunnen denken aan het doen van boodschappen, of lichte onderhoudswerkzaamheden. Je kunt wandelen met ouderen of de tuin voor hen doen. Het zijn allemaal werkzaamheden die zorgen voor levensgeluk van onze inwoners. Het zijn niet-bestaande banen en er is minder prestatiedruk dan op de reguliere arbeidsmarkt.”

De link met de vroegere Melkertbanen is snel gelegd. Daar was het de bedoeling dat mensen uiteindelijk in vaste dienst werden aangenomen door het bedrijfsleven. Maar dat gebeurde maar zelden. Uiteindelijk werden de Melkertbanen wegbezuinigd.

Lahlah: "Bij de basisbaan is het niet het doel om door te stromen naar een vaste baan. Al is het mooi als dat wel lukt. Er zijn heel veel taken in onze maatschappij die blijven liggen, waar we dus werk van kunnen maken zodat het financieel loont. De waarde van werk is ontzettend groot. Iedereen heeft recht op zinvol en betaald werk dat aansluit bij de mogelijkheden en wensen en talenten.”

Uiteindelijk hoopt ze dat niet alleen de gemeente investeert in dit soort werk maar dat ook bedrijven mee willen gaan betalen. Maar om het van de grond te krijgen zal er eerst gemeentegeld geïnvesteerd moeten gaan worden. Binnenkort begint er een kleine pilot in Tilburg, maar de bedoeling is dat het snel groter zal worden. Lahlah: “Ik verwacht dat dit een antwoord is op een meer inclusieve arbeidsmarkt."

De basisbaan past in het rijtje van Lahlah om op een nieuwe manier met uitkeringsgerechtigden om te gaan. Zo begon ze het vertrouwensexperiment, om minder wantrouwend om te gaan met bijstandsgerechtigden. Ze gaf mensen met een uitkering de kans om een half jaar samenwonen uit te proberen, voordat er gekort werd op hun inkomen. En ze leefde een maand met een uitkering, om te voelen hoe weinig je eigenlijk met het bedrag kunt doen. De basisbaan past ook in dat rijtje. Lahlah is genomineerd als bestuurder van het jaar.

