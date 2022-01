Wethouder Esmah Lahlah kan beste lokale bestuurder van het land worden

Wethouder Esmah Lahlah (foto: Dolph Cantrijn).

Esmah Lahlah is genomineerd als beste lokale bestuurder van 2021. Ze is sinds 2018 partijonafhankelijk wethouder in Tilburg. De voordracht voor de titel komt van Brabantse bestuurders, politici en griffiers. Het publiek kan tot en met 30 januari stemmen op hun favoriete bestuurder.

De Tilburgse Esmah Lahlah is de enige Brabantse genomineerde. Ze wordt omschreven als een betrokken, effectieve en empathische wethouder. In haar portefeuille zit onder meer bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie, integrale aanpak asiel en integratie en mondiale bewustwording.

"Ik ben er stil van en ontzettend trots en dankbaar voor de mooie woorden en waardering."

Lahlah zelf is verrast door haar nominatie voor de landelijke titel van beste lokale bestuurder. "Ik ben er stil van en ontzettend trots en dankbaar voor de mooie woorden en waardering van lokale politici, bestuurders, griffiers en secretarissen uit onze provincie." Veel mensen kennen Esmah Lahlah ook als de wethouder Armoede. Op dat gebied heeft de gemeente Tilburg onder haar aanvoering flinke stappen gemaakt om armoede te voorkomen en snel aan te pakken. Landelijk kreeg de wethouder veel aandacht toen ze een maand lang vrijwillig in de bijstand ging.

Ik zie dit als een enorme aanmoediging om mij ook de komende jaren met hart en ziel in te blijven zetten."

Voor Lahlah is het belangrijk dat bij de aanpak van armoede en schulden de menselijke maat en vertrouwen voorop staan. Ze is niet van het keiharde beleid, maar wil Tilburgers oprecht helpen. "Ik zie de nominatie als een enorme aanmoediging om mij ook de komende jaren met hart en ziel in te blijven zetten voor de inwoners." Hoewel de wethouder genomineerd is, wijst ze erop dat ze niet alleen bestuurt. Ze ziet de nominatie dan ook als erkenning voor het Tilburgse college, de raad en vooral de ambtenaren die haar helpen. "Ik probeer de inwoners waar het om gaat een stem te geven en de situatie waarin zij zich bevinden of zijn gebracht, zichtbaar te maken en stap voor stap te veranderen en te verbeteren."

"Voorgedragen worden door je collega-bestuurders is zeer eervol."