Politie voert actie voor aanvang van PSV-Ajax

Eigenlijk had de politie zondag massaal het werk willen neerleggen wanneer PSV tegen Ajax speelt. Door eerdere positieve gesprekken met de overheid werd het slechts korte werkonderbreking van uur. "Maar als er zondag 6 februari niet een goed voorstel ligt om de werkdruk voor agenten te verminderen, zijn we niet meer zichtbaar op straat en tijdens wedstrijden en demonstraties", zegt Maarten Brink, projectleider van de politieacties dreigend.

De politie vraagt al langer om de werkdruk te verminderen. Eerder staakten de politie en ME tijdens een grote aangekondigde demonstratie tegen de coronamaatregelen begin januari in Amsterdam. De demonstratie werd daardoor verboden omdat de veiligheid in gevaar kwam. Dit zorgde voor grote druk bij de overheid om serieus naar de wensen van de politie te kijken. "Ze zijn in Den Haag in paniek", zegt Maarten Brink hierover.

Na deze grote actie heeft de politie een aantal eisen neergelegd waar voor 6 februari een bevredigend antwoord op moet komen. "We zijn met te weinig agenten waardoor de werkdruk te hoog is", aldus Brink. "Aan onze veiligheid moet ook gewerkt worden, want het geweld tegen hulpverleners is extreem. Daar komt bij dat onze cao is verlopen en ons inkomen moet omhoog."

Voor de wedstrijd PSV-Ajax heeft het zondag geen gevolgen. "De 100 tot 150 agenten die zijn ingezet, zijn er gewoon. Zij zijn wel in de ochtend een uur bijgepraat in het Evoluon over onze eisen. Ook de Eindhovense burgemeester John Jorritsma was aanwezig om de agenten te laten weten hoe belangrijk zij zijn voor de veiligheid van de gemeente."

"Mocht er na 6 februari geen goed bericht uit Den Haag komen over onze eisen, dan worden onze acties weer harder", zegt Brink. "Dan zie je ons niet bij wedstrijden, demonstraties en verdwijnen we helemaal uit het straatbeeld."