Peter van de Anderhalve Meter is met zijn rode kaart terug op de weekmarkt

Op de weekmarkt van Waalwijk is een bekende verschijning teruggekeerd. Die bekende verschijning is Jack, de vrolijkste boa van het land. Zijn taak: het handhaven van de coronaregels op de weekmarkt. “Ontmoet, klets en geniet, maar vergeet de anderhalve meter niet”, aldus straatartiest Jack Houben.

Waalwijk heeft de leukste boa van Nederland, met zijn rode en gele kaarten, weer teruggehaald omdat de coronabesmettingen blijven oplopen. "Geen grap, denk ook aan je mondkap."

Landelijk bekend werd hij met zijn opvallende én vrolijke manier van marktbezoekers aanspreken die zich niet hielden aan de coronaregels. Als bezoekers de anderhalvemetermaatregel even vergaten, klonk zijn snerpende fluitje, volgde een rode kaart én een vrolijke berisping. Nu is hij weer terug.

"Omdat de besmettingen op blijven lopen werd ik gebeld door de marktmeester met de vraag of ik weer wilde komen. Het was noodzakelijke en er was ook weer subsidie voor van het RIVM. Sinds afgelopen woensdag loop ik weer rond op de markt in Waalwijk om vooral op een ludieke manier de mensen te wijzen op de coronamaatregelen", vertelt Houben. "Ik ben in principe voor 26 weken ingehuurd als vrolijke boa (bijzonder oplettende artiest), maar mijn rol kan ook veranderen als de besmettingen dalen en er versoepelingen komen."

Eind oktober 2021 was Houben na 37 weken 'orde houden op de markt' in Waalwijk klaar met het handhaven. "Alles ging weer open, de besmettingen liepen terug en de subsidie voor dit vrolijke project was ook op", vertelt hij. "Als Limburger heb ik toen afscheid genomen van Waalwijk en de markt met een Limburgse vlaai." Het afscheid bleek achteraf van korte duur te zijn.