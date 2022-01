Een vossenjacht om de horeca te ondersteunen: 'Dit doet me echt iets'

Uitgedost als Batman, non of motormuis: kinderen uit Liempde hielden zondag een vossenjacht. Niet eentje waarbij vossen letterlijk het haasje zijn. Maar de speurtochtvariant. De opbrengst gaat naar de lokale horeca die door de coronamaatregelen op het tandvlees bijt.

"Super tof dit, echt hartverwarmend", zegt Joeri Berkelmans enthousiast. Hij runt sinds kort café Bij de buren gelegen in het hart van Liempde. Ondertussen schenkt hij koffie en thee in voor de deelnemers van de vossenjacht. "Dit is wel een typische actie voor het dorp. Iedereen kent elkaar en wil anderen graag helpen."

De club is er voor alle kinderen van groep 3 tot en met groep 7 uit het dorp. "Met de speurtocht zijn de kinderen ook weer een dag onder de pannen en wordt de horeca gesteund. De horeca helpt ons ook altijd als we bijvoorbeeld een zaaltje nodig hebben. Wij doen nu iets terug", zegt Stiphout.

Ook horecaondernemer Ton van Alphen van De Durpsherberg is ontroerd door de actie. "De situatie is gewoon klote. We staan al bijna twee jaar stil en de horeca is echt belangrijk in dit dorp. Dat mensen dit voor ons doen doet me echt wel iets."