Verdachte (24) van gewapende bedreiging crasht bij achtervolging op A58

Een man van 24 jaar uit Den Bosch is zondagavond na een politie-achtervolging gecrasht op de snelweg A58 bij Moergestel. De man zou volgens de politie eerder die dag iemand met een vuurwapen hebben bedreigd.

Nadat de politie de melding van bedreiging had gekregen, keken agenten uit naar de man. Zij zagen hem rond zeven uur in een auto over de Ringbaan-Zuid in Tilburg rijden. Agenten gaven de verdachte volgens een politiewoordvoerder een stopteken, dat hij negeerde. Met hoge snelheid reed hij de A58 in de richting van Eindhoven op.

Bij de rustplaats Kerkeind bij Moergestel verloor de man de controle over het stuur. Daar is hij opgepakt. Omdat de man bij de botsing gewond raakte, is hij naar een ziekenhuis gebracht.

Balletjespistool

In de auto van de man werd een wapen gevonden. Dit bleek een balletjespistool te zijn, zo laat de politie maandagochtend weten. De A58 in de richting van Eindhoven was zondag enige tijd dicht.