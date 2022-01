Dode bij ongeluk Best is man (51) uit Sint-Oedenrode, dochter zwaargewond

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision.

Het slachtoffer dat zondagavond omkwam bij een auto-ongeluk op de Vleutstraat in Best is een man van 51 jaar uit Sint-Oedenrode. De vrouw die bij hem in de auto zat, werd na het ongeluk met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om de 18-jarige dochter van de man. Zij ligt maandag nog steeds zwaargewond in het ziekenhuis, laat de politie weten.

Sandra Kagie Geschreven door