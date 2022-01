Fans over sloop Spookslot: 'Langzaam verdwijnt de Efteling van onze jeugd'

Eftelingfans balen als een stekker van het nieuws dat het Spookslot wordt gesloopt. Dat blijkt uit de reacties op het nieuws. De Efteling zet een nieuwe attractie op de plek van het Spookslot en bouwt ook een nieuw hotel. Op sociale media regent het geschrokken reacties: "Schandalig! Nul respect voor de klassiekers."

Het in 1978 gebouwde Spookslot wordt na de zomervakantie gesloopt, tot spijt van veel fans. Reden is dat de attractie de laatste jaren niet meer zo populair was bij bezoekers. "Het Spookslot wordt de laatste jaren het slechtst gewaardeerd van alle attracties", zegt een woordvoerder van de Efteling. "Veel mensen laten hem links liggen, dus het is tijd voor verandering."

Toch noemt de woordvoerder het ook 'heel jammer' dat de attractie verdwijnt. "Omdat er een stukje geschiedenis weggaat. We zien ook dat veel fans het jammer vinden, omdat het toch een icoon is. Maar we willen het park voor de toekomst bestendig maken en blijven investeren in de kwaliteit van het park. Daar hoort bij dat we dingen vernieuwen."

'Moderniseren is niet altijd beter'

Hoe weinig populair de attractie volgens de bezoekersaantallen ook blijkt, het nieuws van de sloop wordt niet goed ontvangen op sociale media. Binnen een uur reageren honderden mensen op het nieuws. "Je gaat dit stuk nostalgie toch niet verwijderen?! Moderniseren is niet altijd beter. Blijf alstublieft van het Spookslot af", schrijft Miranda.

Voor Chantal is de Efteling op deze manier niet meer wat het was: "Heel jammer, zo verdwijnt langzaam de Efteling waar wij mee zijn opgegroeid." Ronni is het daarmee eens: "Ik vind ook dat dit een attractie is die niet mag verdwijnen. Het was bij de opening echt uniek".

Ook Willie baalt: "Jeugdsentiment nondeju, afblijven en laten staan!" Marijke overweegt zelfs maatregelen: "Vooral zo door blijven gaan, dan zeg ik de abonnementen op."

'Geen hol aan'

Toch zijn er ook fans die de keuze van de Efteling begrijpen. Zo schrijft Patrick: "Prachtig gebouw aan de buitenkant maar de attractie zelf is geen hol aan, dus goede keuze." Volgens Fernando was het Spookslot van 'de oude dingen' ook wel de slechtste. "Ze moeten niet te veel oud spul blijven slopen, maar dit 44 jaar oude stuk was echt hopeloos slecht als attractie."

Ook Bernard schrijft dat hij het wel snapt: "Elke keer als we er binnen gingen de laatste tijd, stonden en maximaal 2 tot 5 mensen te wachten. Das veel te weinig om zo'n attractie te laten staan."

Spullen van Spookslot bewaard

De nieuwe attractie en het hotel gaan in 2024 open. Mogelijk blijven onderdelen van het Spookslot nog bewaard. "We hebben een speciale erfgoedgroep die gaat kijken naar wat we kunnen bewaren voor in het archief. Op dit moment is het nog niet bekend wat dat precies is", laat de woordvoerder weten.

Bij de opening van het Spookslot in 1978 was de Engelse zangeres Kate Bush aanwezig. Als promotie voor de opening nam ze een maand eerder daar een televisiespecial op, waarbij ze in het Spookslot haar nummers zong. Als dank kreeg Kate Bush haar eigen grafsteen bij de attractie.

Kate Bush in de Efteling: