Stookalert: nu liever geen hout stoken, want de rook blijft lang hangen

Laat de open haard liever uit.

Het is beter om maandag geen hout te stoken in Brabant, adviseert het RIVM. Het zijn ongunstige weersomstandigheden waardoor de rook langer blijft hangen. Vooral ouderen, kinderen en mensen met luchtwegaandoeningen of hart- en vaatziekten kunnen daar last van hebben.

Lobke Kapteijns Geschreven door