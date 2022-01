De stal van Ad was net leeg, toen bij zijn buurman vogelgriep werd ontdekt

Pluimveehouder Ad Dane in zijn lege stal.

De vogelgriep houdt de pluimveehouders in de omgeving van Willemstad stevig in de greep. Bij een bedrijf in het gebied is vogelgriep vastgesteld. Bij dat bedrijf worden 46.000 kuikens geruimd. Buurman Ad Dane ontsprong de dans. Zijn kuikens waren zondag al naar de slachterij gegaan. "Ik heb mijn buurman een appje gestuurd om hem te steunen. Er komt nu veel op hem af. Dit wil niemand", zegt Ad in zijn lege stal.

Het bedrijf van Ad is een van de drie pluimveebedrijven in een straal van drie kilometer rondom het getroffen bedrijf. Zeven bedrijven binnen tien kilometer mogen geen dieren vervoeren. "Mijn kuikens worden nog geslacht en kunnen niet meer worden gescreend. De kuikens van mijn buurman worden vergast omdat ze besmet zijn. Dat is echt schrikken. Je doet dit werk niet om de kuikens te laten vergassen."

Het werk van Ad ligt nu noodgedwongen een maand stil. "Dat kost me veel geld. Er mag geen pluimvee worden vervoerd. Pluimveehouders met kuikens die geslacht moeten worden, krijgen toestemming om de dieren via een speciale route naar de slachterij te brengen. Mits de dieren negatief zijn." Of de vogelgriep ooit nog zal verdwijnen betwijfelt de pluimveehouder. "Dat komt door alle wilde ganzen die we nu al hebben. Vogelgriep kunnen we niet meer voorkomen, hoe hygiënisch we ook werken. De meeste landen gooien meteen de grens dicht als ze weten dat er ergens vogelgriep is geconstateerd. Dit redden we niet meer." Ad weet dat er pluimveehouders in de buurt zijn van wie de kuikens inmiddels slachtrijp zijn. "Alles ligt de komende dagen stil", verzucht hij.

Sible Westendorf is pluimveedierenarts en werkt in het getroffen gebied. "Het is nooit prettig als een pluimveehouder zijn dieren moet laten ruimen. Als pluimveehouder weet je dat dieren komen en weer gaan volgens een planning. Daar stel je je op in. Maar dit geeft veel onrust en zorg. Dit is rampzalig." De pluimveehouders in de buurt hebben inmiddels een vervoersverbod. "Dat heeft impact op die bedrijven. In de loop der jaren hebben we geleerd dat bedrijven een keer met vogelgriep te maken krijgen. Het overkomt je." De vogelgriep die in Willemstad is geconstateerd is de zogenoemde hoogpathogene vogelgriep. "Dat is een ernstige variant. Het betekent dat een deel van de dieren ziek wordt en doodgaat. De griep wordt verspreid door wilde ganzen. Als er in een bepaald gebied veel dode dieren liggen, dan kan dat een voorbode zijn. Overal in Nederland, het is een loterij."