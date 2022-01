Piet kreeg burn-out van wethouderschap: ‘Ik kon niet eens meer praten’

Het vak van wethouder is loodzwaar, daarover kan Piet Poos (65) uit Goirle meepraten. In drie jaar wethouderschap brandde hij helemaal op: “Terwijl mijn schoonmoeder op sterven lag, werd ik op sociale media voor rotte vis uitgemaakt. " Poos is niet de enige; om de dag stapt ergens in het land een wethouder op.

Poos was accountant van beroep. Daarnaast deed hij altijd volop vrijwilligerswerk. Ook politiek had zijn interesse. Hij werd lid van het CDA en kwam terecht in de Goirlese gemeenteraad. In 2017 vroeg die partij hem of hij wethouder wilde worden. “Maar ik had een heel goede baan. Ik ben er een avond zelfs ziek van geweest: wat moest ik doen?"

Hij zei ja, ook al ging hij er naar eigen zeggen financieel stevig op achteruit: "Ik wilde iets aan de samenleving teruggeven en dat kon als wethouder."

In het begin vond Poos zijn nieuwe werk geweldig: “Je kunt echt iets veranderen, in je eigen gemeente.” Hij kreeg de ingewikkelde portefeuille Jeugdzorg. Toen hij in 2018 begon, had Goirle een overschot van een miljoen. Een jaar later was er door allerlei omstandigheden een miljoen tekort.

Jeugdzorg werd een echt hoofdpijndossier. Poos zucht diep: “We hadden veel minder inkomsten en de uitgaven stegen veel harder en dat had niemand verwacht.” Het doet hem nog steeds wat, als hij terugdenkt aan de onmogelijke situatie waarin hij zat.

Eind 2020 waren er niet alleen problemen rond Jeugdzorg, maar ook rond drie andere dossiers die Poos onder zich had. Privé ging het Poos ook niet voor de wind: zijn schoonmoeder lag op sterven. En op sociale media kreeg hij ervan langs: “Ik werd voor rotte vis uitgemaakt. Nou maakt me dat niet uit, want ik keek daar nooit naar, dus ik dacht: boeien. Maar er zijn anderen die daar wel naar kijken en die vinden dat wel boeiend.”