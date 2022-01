Theaters zijn opgelucht dat ze open mogen: 'Desnoods skippen we de pauze'

Grote blijdschap en opluchting bij theaterdirecteur Rob van Steen van Theaters Tilburg. Waarschijnlijk wordt dinsdagavond bij de persconferentie aangekondigd dat zijn zalen weer tot tien uur 's avonds open mogen. "Artiesten staan al te trappelen."

Omdat het tot nu toe onduidelijk was of en wanneer er weer voorstellingen kunnen worden opgevoerd, zijn er nog kaarten te over. "Sommige voorstellingen hebben misschien iets meer voorbereidingstijd nodig. Of we moeten iets verzetten omdat het dan wat beter uitkomt", legt Rob uit.

Zo stond er donderdag een voorstelling gepland van het Zuidelijk Toneel. Maar omdat die langer duurt dan twee uur, wordt de voorstelling verplaatst naar zondag. Dan kan er al in de middag gespeeld worden en is de show zeker voor tien uur 's avonds klaar. Maar de meeste voorstellingen zullen gewoon gespeeld kunnen worden volgens de oorspronkelijke planning, verwacht Rob.

En het publiek kan om tien uur 's avonds weer buiten staan, denkt hij. Helemaal volgens de nieuwe coronaregels. "Het gros van de voorstellingen duurt toch iets korter", denkt Rob. "En wordt het toch iets te lang, dan denk ik dat we gewoon de pauze skippen." Als er maar opgetreden kan worden.