Einde aan XXL-distributiecentra? Brabant wil de 'verdozing' tegengaan

De provincie Brabant maakt een einde aan de wildgroei van megadistributiecentra. ‘’De lat voor een groot distributiecentrum is fors hoger komen te liggen, voor sommige types logistiek zelfs onmogelijk’’, vertelt CDA-gedeputeerde Erik Ronnes. Hij wil de ‘verdozing’ van het landschap tegengaan en alleen kiezen voor distributiecentra die goed zijn voor de Brabantse economie.

Wie langs Waalwijk rijdt, ziet in één oogopslag wat verdozing is. Enorme opslagloodsen zonder ramen waar goederen opgeslagen, verdeeld en vervoerd.

Gemeentes in Brabant zitten niet meer te wachten op dit soort grote gebouwen. Dat merkt ook Erik Ronnes. ‘’Je ziet echt veel hallen verschijnen die grote impact hebben op het landelijk gebied. En zo’n XXL-locatie trekt ook nog eens enorm veel verkeer aan. De ruimte die we hebben in Brabant is schaars, dus we moeten kritisch kijken wat we wel en niet willen.’’

Daarom heeft de provincie bepaald wat voor soort distributiecentra er wel en niet welkom zijn. Het belangrijkste: een logistiekbedrijf moet iets toevoegen aan de Brabantse economie.

‘’Bestaande bedrijven, zoals ASML en Vanderlande, hebben grote distributiecentra nodig, dus daar moet je ze gewoon voor realiseren. Maar we willen hier geen bedrijven die het alleen als 'doorschuiflocatie' gebruiken om de rest van Europa van spullen te voorzien", verduidelijkt Ronnes.