Coronanieuws: 147 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen

03.30

De coronagolf is niet meer bij te houden. De GGD'en kunnen niet meer mensen testen dan ze nu doen en de computersystemen kunnen de vele meldingen van positieve tests niet verwerken. Daardoor geeft het weekcijfer van dinsdag een onvolledig beeld. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) loopt tienduizenden gevallen achter op de werkelijkheid.

In de 101e week van de coronacrisis komt het RIVM voor de 82e keer met een weekoverzicht. Het instituut meldde vorige week dat het in zeven dagen tijd bijna 243.000 meldingen van positieve tests had gekregen, gemiddeld 34.709 per dag. Dat was het hoogste weektotaal sinds het begin van de coronacrisis bijna twee jaar geleden.