Nieuw besmettingsrecord, ook aantal ziekenhuisopnames stijgt weer

Een volledig tegen het coronavirus ingepakt ambulancechauffeur (archieffoto).

Het aantal coronapatiënten dat in de Brabantse ziekenhuizen wordt opgenomen, stijgt weer na wekenlange dalingen. Dit is het gevolg van de torenhoge aantallen besmettingen in onze provincie. Afgelopen week kwamen er 40.592 geregistreerde besmettingen bij: een nieuw record.

Daar waar experts begin deze maand voorspelden dat het aantal ziekenhuisopnames zal stijgen, is dat nu daadwerkelijk het geval. In onze provincie moesten afgelopen zeven dagen 120 coronapatiënten naar het ziekenhuis. Dat zijn er meer dan het absolute dal van 75 in de week ervoor. Grote zorgen zijn er niet direct: in 'piekmaand' december lag het aantal coronapatiënten dat opgenomen moest worden, veel hoger. Daling op intensive care

De bedbezetting steeg maar licht, van 140 een week geleden naar 147 nu. Veel patiënten kregen dus ook ziekenhuisontslag. Op de intensive care daalt het aantal coronapatiënten echter nog steeds: van 39 een week geleden naar 35 nu. Ook landelijk daalt het aantal ic-patiënten: van 302 vorige week naar 252 nu. In totaal zakte het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen licht tot 1163. De totale ziekenhuisbezetting vanwege corona loopt binnenkort op, zo is de verwachting. Dat heeft te maken met de nog altijd toenemende aantallen coronabesmettingen. Tussen infectie en (ernstige) ziekte zit enige tijd. Tekst loopt door onder de afbeelding.

Instroom van nieuwe coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen (bron: ROAZ).