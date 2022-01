Laatste uren in lockdown: topdrukte bij Sligro, musea en dierenparken klaar

De voorbereidingen voor de versoepelingen zijn in volle gang. Dinsdag wordt waarschijnlijk bekendgemaakt dat onder meer horeca, musea, pretparken en dierentuinen op woensdag hun deuren weer mogen openen. Ook sportcompetities mogen worden hervat, met publiek. "De ramen worden extra gepoetst en de paden worden schoongemaakt", vertelt Dierenpark de Oliemeulen.

Dierenpark de Oliemuelen in Tilburg is opgelucht dat de deuren weer open mogen. "Hier hangt nu een hele fijne sfeer." Er moet nog wel het een en ander gebeuren, want het reptielenhuis staat vol in de steigers. "Alle brandmelders worden nu net vervangen, dat is jammer. De bezoekers zullen daar omheen moeten, maar daar heeft iedereen wel begrip voor."

De horeca en cultuursector mogen onder voorwaarden tot tien uur 's avonds open. Voor toegang zal 3G gaan gelden. Dat betekent dat je een vaccinatie- of herstelbewijs moet kunnen laten zien, of een negatieve test.

De Beekse Bergen, ZooParc Overloon en Dierenrijk in Mierlo laten weten helemaal klaar te staan voor de versoepelingen. "Alles is er al helemaal op ingericht, met onder meer looproutes en tijdsloten. Dus zodra het kan, gaan we open. We vonden het jammer dat we niet bij de vorige ronden versoepelingen zaten. Hoe eerder, hoe beter", zegt Linda Engels namens de drie parken.

Bij de horecagroothandel Sligro in Veghel is het nu al een drukte van jewelste. "Sinds het einde van de lockdown in zicht is, zijn horecaondernemers begonnen met bestellen van de wat langer houdbare producten. Nu het waarschijnlijk is dat de restaurants open mogen, stromen de bestellingen voor de verse producten binnen", zegt Wilco Jansen van Sligro.

Het Noordbrabants Museum in Den Bosch is goed voorbereid. "We kunnen niet wachten om te openen. Het personeel en de looproutes staan al klaar. We hebben er heel veel zin in." Vlak voor de huidige lockdown werd aangekondigd, had het museum net een tentoonstelling geopend. Die moest dezelfde dag weer dicht. "Die hebben we kunnen verlengen, dus dat is heel fijn."

Ook het Stedelijk Museum Breda is er helemaal klaar voor. "We hebben er ongelofelijk veel zin in. We moeten wel nog dingen regelen zoals genoeg personeel dat morgen klaar kan staan, maar dat gaat zeker lukken."