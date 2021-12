Dierenpark De Oliemeulen moet opnieuw keihard vechten om te overleven

Voor de zoveelste keer moet dierenpark De Oliemeulen in Tilburg keihard vechten om te blijven bestaan. Het park moet nog lang wachten op overheidssteun en moet dus voorlopig op eigen houtje de lockdown zien te overleven. Daarom is er - opnieuw - een crowdfundingsactie gestart.

De ringstaartaapjes en vogelspinnen zitten er wederom eenzaam bij in hun verblijven. “Ik heb eigenlijk geen idee de hoeveelste keer dit is dat we dicht moeten”, verzucht dierenverzorger Bastiënne Meulenbroek. “We zijn in ieder geval meer dicht dan open geweest de afgelopen twee jaar.”

De Oliemeulen heeft recht op de zogenoemde 'dierentuinregeling' van de overheid. Maar het duurt lang voordat dat geld binnen is. Gemeente Tilburg is het park iets tegemoet gekomen. "Maar ze staan niet voor ons garant", aldus Bastiënne. Bij de vorige crowdfundingsactie werd meer dan 35.000 euro ingezameld.

Met lood in de schoenen vraagt het park haar bezoekers daarom nog eens om geld. “We begrijpen dat iedereen moe wordt van de situatie en van mensen die zeggen dat ze het moeilijk hebben. Op een gegeven moment ben je klaar met geven. Maar de vorige sluiting hebben we echt alleen naar overleefd dankzij de donaties.”

Ook nu stromen de eerste donaties al binnen. Volgens Bastiënne heeft het park zelfs al de vraag gekregen of ze nog wat groente en fruit kunnen gebruiken om de dieren eten te geven. “Dat kunnen we zeker ook gebruiken. Maar de verzorging gaat ook over energiekosten, en die mag je helaas niet betalen met fruit.”

Afgelopen zomer heeft De Oliemeulen wel weer wat geld kunnen verdienen. “Maar als wij nu weer twee of drie maanden dicht moeten is dat geld weg. We kunnen het ook niet allemaal uitgeven, je hebt ook een buffer nodig.”

Ze zijn daarom nog steeds afhankelijk van donaties van hun fans. Bastiënne hoopt vurig dat ze genoeg geld binnenhalen om te blijven bestaan. “En als je het niet voor de dieren doet, doe het dan voor het ontzettend leuke personeel dat hier rondloopt”, besluit ze.

Wil je graag doneren? Dat kan hier.

LEES OOK:

Voortbestaan dierenpark De Oliemeulen opnieuw in gevaar: 'Ik durf niet vooruit te denken'

Dierenpark De Oliemeulen kan even opgelucht ademhalen: 35.000 euro ingezameld