Voortbestaan dierenpark De Oliemeulen opnieuw in gevaar: 'Ik durf niet vooruit te denken'

Dierenverzorgster Bastiënne met een van haar lievelingen: een ringstaartaapje (foto: Dierenpark De Oliemeulen). vergroot

Het wordt spannend voor dierenpark De Oliemeulen in Tilburg. Door de nieuwe coronamaatregelen moeten zij vanaf donderdag hun deuren sluiten en de vraag is of het dierenparkje een tweede sluiting overleeft. ''Het moet niet langer duren dan twee weken", zegt verzorger Bastiënne Meulenbroek.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Bij de eerste lockdown in maart had De Oliemeulen het al zwaar. In april werd een crowdfundingactie opgezet om het dierenpark te redden. Er werd 35.000 euro opgehaald. ''We zijn heel blij dat veel mensen ons steunen'', zegt de 28-jarige Bastiënne. ''Maar we begrijpen dat ze niet eindeloos kunnen doneren.''

''Ik durf niet te ver vooruit te denken.''

Bastiënne werkt met veel liefde en plezier bij het kleine dierenpark, maar door de coronacrisis is ze een beetje moedeloos geworden. ''Ik durf niet te ver vooruit te denken. Als ik me erop verheug dat de sluiting maar twee weken duurt, baal ik als het wordt verlengd. Als ik me erop instel dat we langer dichtblijven, maakt het mij verdrietig. Ik denk namelijk dat we het niet overleven als de sluiting te lang gaat duren.''

De werknemers van De Oliemeulen hopen dan ook dat de gemeente hun financieel te hulp gaat schieten. Omdat de dierentuin een stichting is, hebben ze geen recht op overheidssteun. ''We proberen al heel lang in contact te komen met iemand van de gemeente die iets voor ons kan betekenen'', zegt Bastiënne. ''Keer op keer is dat niet gelukt. Er zijn wel mensen binnen de gemeente die ons verder willen helpen, maar die zitten dan weer niet op de juiste plek.''

Toen De Oliemeulen na de lockdown in mei weer open mocht, bouwde het aantal bezoekers zich op. Toch heeft het park niet genoeg vermogen kunnen opbouwen om een tweede sluiting goed door te komen. "Ik hoop dat iemand van de gemeente ons ziet staan. Al zijn we niet groot, we beteken echt wel iets voor de stad.''

