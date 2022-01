Horeca maakt zich op voor heropening: 'Mijn horecahart klopt steeds harder'

Eigenaar Gijs Verkuijl van restaurant Vuur & Vlam bereidt zich voor op de heropening (foto: Imke van de Laar)

Veel restauranteigenaren gaan ervan uit dat ze de komende week de deuren weer mogen openen. Dit is de teneur na het advies van het Outbreak Management Team om de horeca weer te openen tot acht uur 's avonds. In horecadorp Oisterwijk bereiden ze zich daar nu al op voor.

Imke van de Laar Geschreven door

De tafels van restaurant Vuur & Vlam aan de Lind zijn nog ongedekt en leeg. Maar eigenaar Gijs Verkuijl hoopt dat hij dinsdag groen licht krijgt om weer open te gaan. "Ik kan niet wachten om Ton, Meta, Aad en de rest weer te zien zitten en de open haard weer aan te steken," droomt hij hardop. Maar er moet nog wel het een en ander gebeuren voor het restaurant heropend kan worden. Daarom vult Verkuijl nu al bestellijsten in bij de horeca groothandel. "Als we los mogen dan hebben we wel wat spulletjes nodig. We hebben nog best wat in huis, maar de verse producten niet." Toch plaatst hij de definitieve bestelling nog niet. Daarvoor wil Verkuijl eerst van het kabinet horen dat hij weer open mag. "Ik kan het me niet permitteren om alles op de gok binnen te laten komen en het vervolgens weer weg te moeten geven of gooien."

"Ik word er niet vrolijk van."

Ook veel andere restaurants en cafés in Oisterwijk maken zich op voor een 'herstart'. Bij restaurant Sec worden zelfs al nieuwe menu's bedacht. "We hadden de afgelopen tijd afhaalmaaltijden, dus we hebben het een en ander op voorraad," vertelt eigenaar Niels Janse. "Maar voor à la carte heb je wel wat meer nodig. Het is tijd voor nieuwe gerechten en garnituren. Wij hebben absoluut zin in de heropening."

Niels Janse van restaurant Sec bereidt nieuwe gerechten voor

Een paar deuren verderop, bij proeflokaal 't Gelagh, is de stemming minder positief. "Ik word er niet vrolijk van, laat ik het zo zeggen," vertelt eigenaar Toon Coppens. In zijn bruin café komen de meeste gasten pas later op de avond, want er wordt vooral bier en whiskey geserveerd. "Het gros van mijn omzet komt uit de avonduren. Mensen komen vaak na hun werk nog wat drinken, zo rond half negen." Coppens hoopt dan ook dat het kabinet de horeca tot tien of twaalf uur open zal laten gaan.

Proeflokaal 't Gelagh hoopt dat de horeca tot tien of twaalf uur open mag

De restauranteigenaren leven mee met hem mee. Verkuijl legt uit: "Het is belangrijk om ook de natte horeca perspectief te bieden. Hartstikke leuk als alles tot acht uur weer open mag, maar dan vallen nog veel te veel collega's buiten de boot. Ik ken weinig cafés die tot acht uur rendabel open kunnen gaan. Dus hen perspectief bieden wordt heel belangrijk."

"Heel plotseling open mogen is net zo vervelend als heel plotseling dicht moeten."