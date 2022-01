Coronanieuws: 'We zoeken bewust grenzen van het mogelijke op'

15.17

Het aantal nieuwe coronagevallen loopt sneller op dan de systemen kunnen registreren. In de afgelopen zeven dagen zijn in heel het land 366.120 positieve tests geregistreerd, het hoogste weektotaal ooit. Dat is ruim 50 procent hoger dan een week eerder. Ook onze provincie noteert met 40.592 positieve tests een nieuw besmettingsrecord, zo blijkt uit de weekcijfers van het RIVM. Ook stijgt het aantal ziekenhuisopnames in Brabant weer.

Het werkelijke aantal positieve tests ligt nog hoger, want de achterstand in de registratie is opgelopen tot zo'n 60.000 gevallen. Dit zijn besmettingen die al wel bevestigd zijn, maar die nog niet zijn geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit betekent dat er in werkelijkheid in Nederland waarschijnlijk ongeveer 420.000 positieve tests waren.