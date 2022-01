Man die dodelijk ongeluk veroorzaakte in Geffen hoeft minder lang de cel in

Het ongeluk gebeurde begin maart 2018 bij een rotonde in Geffen. (archieffoto: Gabor Heeres/SQ Vision)

Een 34-jarige man uit Fijnaart die in maart 2018 een dodelijk ongeluk veroorzaakte, hoeft minder lang de cel in. Dat bepaalde de rechter dinsdag in hoger beroep. Hij kreeg eerder een jaar celstraf. Dit is verlaagd naar vier maanden cel en acht maanden voorwaardelijk.