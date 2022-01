Weer reebok doodgebeten door hond, daarna 'kop afgesneden door verzamelaar'

Foto: Jan Meesters/Twitter

Voor de achtste keer in korte tijd is in de Loonse en Drunense Duinen een dode reebok gevonden. Ook nu stierf het dier tijdens een aanval door een hond, concludeert boswachter Jan Meesters. Maar het dier was ook onthoofd. Mensenwerk, concludeert de boswachter.

"De kop van deze reebok is door een 'trofeeënverzamelaar' afgesneden. Moet niet gekker worden", meldde de boswachter op Twitter. "Leuk, een kop van een reebok op je nachtkastje. Honden aan de lijn, mensen!"

Wachten op privacy instellingen...