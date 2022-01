Sloopplannen historisch hotel stuiten op verzet in Heeze

Het ontwerp voor het nieuwe hotel Een historische foto van het huidige hotel Volgende Vorige 1/2 Het ontwerp voor het nieuwe hotel

Gedoe over een 180 jaar oud pand in Heeze. Hostellerie Vangaelen staat op de nominatie om gesloopt te worden en plaats te maken voor een nieuw hotel. Maar dat stuit op felle tegenstand. Er is zelfs een stichting opgericht: Houd Heeze-Leende Mooi.