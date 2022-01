Homoseksueel zijn én pastoor: 'Je hebt altijd het gevoel iets te verbergen'

Pastoor Wim van den Berg (foto: Omroep Zeeland)

Homoseksuele medewerkers van de kerk die massaal uit de kast komen: een Duitse documentaire deed maandag veel stof opwaaien. Voor Wim van den Berg, pastoor én homoseksueel, uit Eindhoven was de film erg herkenbaar. "In het geheim moeten zijn wie je bent, is heel erg lastig."

Wim is nu pastoor in de oud-katholieke kerk. Daar hoeft hij niet geheimzinnig te doen over het feit dat hij homoseksueel is. "We maken geen onderscheid tussen mannen en vrouwen. We kennen ook niet het verplichte celibaat. In onze kerk kun je trouwen als priester en dat kan ook met iemand van hetzelfde geslacht."

"Het is lastig omdat er iets van je eigenheid, van je persoon weggestopt wordt."

Hoe anders was dat eerder, toen Wim nog bij de rooms-katholieke kerk hoorde. "Als je daar priester wordt, beloof je het celibaat. Dat betekent dat je alleen bent, dat je geen relatie aan gaat. Dat gold ook voor mij." Twaalf jaar lang hield hij dat vol. Maar niet alleen het alleen-zijn viel hem zwaar. Ook het feit dat hij niet helemaal kon zijn wie hij is. "In kleine kring waren mensen wel op de hoogte van mijn homoseksualiteit. Maar je hebt in de kerk toch altijd het gevoel dat je iets te verbergen hebt. Ook voor mensen die geen priester worden, kan dat gelden. En dat is lastig, omdat er iets van je eigenheid, iets van je persoon weggestopt wordt."

"In de rooms-katholieke kerk is alle seksualiteit zondig buiten het huwelijk."