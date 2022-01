Automobilist vliegt in de bosjes in Beugen, auto zwaar beschadigd

Foto: Saskia Kusters/SQ Vision. Foto: Saskia Kusters/SQ Vision. Foto: Saskia Kusters/SQ Vision. Volgende Vorige 1/3 Foto: Saskia Kusters/SQ Vision.

Op de Graafsedijk in Beugen is een man met de schrik vrijgekomen bij een stevig ongeval. De bestuurder vloog door onbekende oorzaak uit de bocht en belandde daarbij in de bosjes.