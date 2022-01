Camera's moeten veiligheid terugbrengen na aanslag met vuurwerkbom

Links één van de camera's, geheel rechts het getroffen huis.

In een deel van de Vaartbroek, een straat in het gelijknamige stadsdeel in Eindhoven, geldt sinds afgelopen weekend cameratoezicht. Op 17 december is een vuurwerkbom met een brandbare vloeistof tot ontploffing gebracht tegen de voorgevel van een huis aan deze weg.

Volgens burgemeester en wethouders lijkt ‘dit onderdeel van een aantal ernstige incidenten’ aan de Vaartbroek. Direct ingrijpen is vereist, omdat omwonenden zich niet veilig voelen, zo meent het college. De camera’s blijven er tot en met 21 februari hangen. Burgemeester John Jorritsma hoopt dat met de preventieve maatregel de openbare orde voldoende kan worden gehandhaafd. Kind kwam met de schrik vrij

De ravage na de, volgens de politie gerichte, aanslag was enorm. Bewoner Mark liet de volgende ochtend weten dat zijn vriendin onder geen beding terug wil naar hun huis. De man zelf wil zich niet laten verjagen. In de slaapkamer boven een raam dat zwaar beschadigd raakte, sliep zijn zoontje. "Maar hij heeft gelukkig niets." Het stel kreeg na het incident elders onderdak. Het is niet de eerste keer dat B en W voor cameratoezicht hebben gekozen in Vaartbroek. Zo hebben er onlangs camera's gehangen in de buurt van het winkelcentrum. Aanleiding was toen aanhoudende overlast door jongeren. LEES OOK: Vriendin van Mark wil onder geen beding terug naar huis na ontploffing

Eén van de opgehangen camera's.

Het interieur van het huis van Mark en zijn vriendin, na de explosie van donderdagnacht (foto: Tonnie Vossen).