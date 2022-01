Coronanieuws: 7033 besmettingen, kwart boosterprikken zonder afspraak

12.26

De kans dat mensen met de omikronvariant in het ziekenhuis moeten worden opgenomen, ligt veertig procent lager dan bij de deltavariant van het coronavirus. Van deze patiënten wordt ongeveer tien procent zo ziek dat ze naar de intensive care moeten. Bij de eerdere variant was dat nog twintig procent, zo staat in de aannames van RIVM-directeur Jaap van Dissel, die hij de Tweede Kamer voorhield.

Dat is 'een belangrijke daling', zei Van Dissel. Ook in andere landen is een soortgelijke daling in de ziekenhuisopnames te zien. Mensen met de omikronvariant liggen ook korter in het ziekenhuis, laten cijfers in andere landen zien. In Nederland zijn daar nog niet genoeg gegevens over, maar Van Dissel denkt dat het gemiddelde op vijf verpleegdagen komt.

De RIVM-topman benadrukte wel dat het aantal besmettingen met de omikronvariant veel hoger is dan bij de deltagolf en dat hij in de modellen uitgaat van een hogere boostergraad.