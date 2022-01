Coronanieuws: commerciële coronatesters helpen GGD vanaf woensdag

9.16

Het verzuim onder medewerkers in de zorgsector is in 2021 gestegen naar 7,29 procent. Daarmee is het verzuimpercentage in de zorg op het hoogste niveau in twintig jaar, meldt pensioenbelegger PGGM op basis van cijfers van het verzuimnetwerk Vernet.

Zeker het laatste kwartaal waren de verzuimcijfers hoog. In het vierde kwartaal van 2021 is het verzuim in de zorgsector gestegen naar 8,24 procent. In hetzelfde kwartaal in 2020 zat 7,49 procent van de zorgmedewerkers thuis.