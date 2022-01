Coronanieuws: horeca en cultuur weer open, GGD stuurt sms voor boosterprik

De verplichte corona QR-code check (foto: ANP 2021/Robin Utrecht).

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten: De horeca en cultuursector gaan vanaf vandaag weer open voor publiek.

GGD Brabant Zuidoost nodigt mensen per sms uit voor boosterprik.

7389 nieuwe besmettingen in onze provincie.

Omzetschade door lockdown loopt in de miljarden.

Aantal coronagevallen stijgt te snel om bij te houden.

Liveblog

8.30 Persconferentie over cultuur en horeca trekt 5,5 miljoen kijkers De tweede coronapersconferentie van het nieuwe kabinet heeft dinsdag ruim 5,5 miljoen kijkers getrokken. Dat zijn er 200.000 minder dan de vorige persconferentie van premier Mark Rutte en coronaminister Ernst Kuipers. Het was wel het best bekeken programma van de dinsdagavond, meldt de Stichting Kijkonderzoek. Rutte en Kuipers maakten onder meer bekend dat de horeca, bioscopen en theaters tegen voorwaarden weer open mogen. De meeste mensen - 3,4 miljoen - keken via NPO 1. RTL 4 trok ruim 1,7 miljoen kijkers en via SBS6 keken er 357.000 mensen.

6.15 Miljarden omzetschade door lockdown De economische schade van de lockdown loopt in de miljarden. Economen van Rabobank en ING hebben op verzoek van De Telegraaf een eerste schatting gemaakt van de schade. Rabo houdt het op ruim 2 miljard euro, ING denkt ook dat de rekening een paar miljard euro bedraagt. De harde lockdown leidde tot omzetverliezen van bijna 70 procent in de horeca. Voor kleding- en schoenenwinkels gaat het om 90 procent minder omzet.

6.00 GGD Brabant Zuidoost stuurt sms om alsnog te boosteren De GGD Brabant-Zuidoost gaat alle mensen in hun bestand die nog geen boosterprik hebben gehaald, uitnodigen via een sms. Het gaat om zo'n 30.000 mensen. "Met deze sms-oproep willen we het mensen makkelijker maken die wel een vaccinatie willen, maar het maken van de afspraak lastig of vervelend vinden. Je kunt gewoon nee antwoorden als je niet naar de afspraak wil komen."

5.45 Profclubs overleggen over nieuwe regels toegang fans in stadions Clubs uit het betaalde voetbal overleggen deze ochtend over het besluit van het kabinet om de stadions weer voor een derde met supporters te vullen. Ook vertegenwoordigers van de KNVB, Eredivisie en Eerste Divisie schuiven aan. Toeschouwers moeten verspreid door het stadion zitten en anderhalve meter afstand houden. Ook moeten ze in het bezit zijn van een coronatoegangsbewijs. Na 22.00 uur zijn er geen fans meer welkom. Dat zal gevolgen hebben voor duels die later dan 20.00 uur beginnen. De nieuwe maatregelen gelden voor zes weken. Over drie weken is er wel een nieuw 'meetmoment'.

5.30 Horeca en cultuursector zetten de deuren open Na de aankondiging van versoepelingen op de persconferentie van dinsdagavond is het publiek weer welkom bij cafés en restaurants. Ook theaters, musea, casino's, dierentuinen en pretparken mogen de deuren weer openen. Op veel plekken gelden voorwaarden voor heropening. Zo is een coronatoegangsbewijs (QR-code) verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar in de horeca, theaters en concertzalen, musea, binnensportlocaties, bioscopen, dierentuinen, pretparken, sauna's en casino's. Ook moeten mensen een mondkapje dragen in het openbaar vervoer en in publieke binnenruimtes zoals winkels en musea. Voor bioscopen, theaters en horeca geldt dat als bezoekers hun mondkapje af kunnen doen zodra ze zitten.

