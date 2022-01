Spookslot in de Efteling: Kate Bush zingt misschien ook bij de sloop

Kate Bush in haar jonge jaren (foto: ANP/Dave Wainwright/Rex Features).

Zangeres Kate Bush was 19 toen ze een muziekspecial maakte rond de opening van het Spookslot in de Efteling in Kaatsheuvel. Inmiddels is ze 63 en komt de sloop van de attractie rap dichterbij. AVROTROS kijkt nu naar de mogelijkheden om bij de sluiting van het Spookslot in de Efteling weer een programma te maken met de zangeres, zo laat een woordvoerder weten.

De Efteling maakte maandag bekend dat het Spookslot uit 1978 de komende zomer gesloopt gaat worden. Zangeres Kate Bush nam met de toenmalige TROS in 1978 ter promotie van de toen net geopende topattractie een televisiespecial op in en rond de Efteling. Ter herinnering aan deze gebeurtenis kreeg de zangeres in de tuin van het Spookslot haar eigen grafzerk. "We hebben het idee in overweging", laat een woordvoerder weten. "Maar er zitten veel haken en ogen aan. Zij moet zelf enthousiast zijn en het is natuurlijk onduidelijk wat de coronamaatregelen tegen die tijd toestaan. Maar we kijken zeker naar de mogelijkheden." De Efteling kan nog niet zeggen of een nieuwe special rond Kate Bush tot de mogelijkheden behoort, maar wijst het initiatief ook niet af. Museum

Voor de grafzerk van Kate Bush in de tuin van het Spookslot zoekt de Efteling een speciale bestemming. Het attractiepark in Kaatsheuvel overweegt het bijzondere object aan een museum te schenken. Kate Bush in de Efteling in 1978: