Spookslotpetitie: 4000 handtekeningen voor behoud Efteling-icoon

Het Spookslot hoort bij de Efteling en moet blijven. Punt. Dat vinden in elk geval de bijna 4000 mensen die binnen een dag hun handtekening zetten onder een petitie. Maandag maakte het pretpark bekend het griezelkasteel te gaan slopen. Sindsdien laten balende Eftelingfans flink van zich horen.

‘Stop de sloop van het spookslot’, is de naam van de petitie. In de afgelopen 24 uur hebben 3.900 mensen er hun virtuele krabbel onder gezet. Ze geven toe dat het Spookslot toe is aan onderhoud, maar slopen vinden ze veel te ver gaan.

Op de site staan niet alleen handtekeningen, maar ook inhoudelijke reacties. Ellen vindt bijvoorbeeld dat 'het Spookslot het ultieme Efteling gevoel geeft.' Emma schrijft: "Hoewel de show misschien niet helemaal meer bij de tijd is, blijft het een Efteling icoon."

Ook oud-directeur Reinoud van Assendelft de Coningh laat van zich horen op Linkedin. “Het maakt mij een beetje droevig. Ik begrijp dat er ruimte moet komen voor vernieuwing, maar een heel mooi stuk nostalgie verdwijnt. Hopelijk komt er een waardige opvolger voor de attractie.”

De attractie wordt gesloopt, omdat 'ie volgens de Efteling niet meer genoeg bezoekers trekt. Het Spookslot is deze zomer nog te bezoeken, daarna wil de Efteling de sloop starten. In 2024 zal er op die plek een nieuwe attractie geopend worden. Wat dat voor attractie wordt, is nog geheim.

