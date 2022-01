Albert Verlinde heeft spijt van uitspraken over Humberto Tan

Albert Verlinde uit Den Bosch heeft zijn excuses aangeboden aan Humberto Tan voor de uitspraken die hij ruim een week geleden deed in het programma Shownieuws. Verlinde beschuldigde Tan van mogelijk grensoverschrijdend gedrag ten tijde van Tans talkshow RTL Late Night, die van 2013 tot 2019 op de buis was.

"Het is nu ruim een week geleden dat ik die belachelijke en stomme uitspraken deed over Humberto Tan", zei Verlinde in de uitzending van Shownieuws dinsdagavond. "En ik wil echt hierbij zeggen dat ik ongelofelijk veel spijt heb en mijn oprechte excuses aanbied aan Humberto voor die idiote, domme uitspraken."

Ongepast gedrag

Verlinde maakte de betreffende opmerkingen in een gesprek over The Voice of Holland. Het programma van RTL is per direct stilgelegd omdat meerdere mensen rond het programma zich schuldig zouden hebben gemaakt aan seksueel ongepast gedrag.

In de uitzending van Shownieuws van vorige week zondag beschuldigde Verlinde Tan ervan grensoverschrijdende berichtjes te sturen naar de vrouwelijke gasten van zijn talkshow. Hij zou 'de neiging' hebben om na de uitzending contact te zoeken met vrouwen die hij leuk vond.

'Pure kolder'

Later nuanceerde Verlinde zijn opmerkingen en beklemtoonde dat hij Tan 'niet op één hoop wilde gooien' met The Voice. Verlinde zei dat hij de presentator noemde als voorbeeld van de bedrijfscultuur 'die toen bij RTL heerste'. Hij had zich naar eigen zeggen niet gerealiseerd dat mensen zouden denken dat hij Tans gedrag vergeleek met de misstanden bij The Voice.

Humberto Tan liet direct na de opmerkingen via Twitter van zich horen. "Wat een kolder! Pure smaad. Ik bedankte na afloop van de uitzending alle gasten via app: mannen en vrouwen. Verder niets te maken met The Voice", schreef hij. Daarna deed Tan aangifte van de uitspraken van Verlinde.

Tan liet vervolgens weten niet te reageren op de excuses van Verlinde.