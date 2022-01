Stijn lijkt sprekend op D'n Dave en gaat viraal met zijn New Kids-imitaties

Aan het begin van de coronapandemie begon Stijn Roovers uit Breda met het maken van TikTok-filmpjes. Al snel kreeg hij reacties dat hij op D'n Dave uit New Kids leek en dus maakt hij nu video's over de populaire karakters uit Maaskantje. Intussen heeft Stijn ruim 125.000 volgers op het kanaal en gaat hij viraal met zijn New Kids-imitaties. "Het is een uit de hand gelopen hobby."

Met zijn video's laat Stijn een compleet nieuwe generatie kennismaken met New Kids, die ruim tien jaar geleden voor het laatst op het witte doek verschenen. "M'n uiterlijk en mijn accent... Als de schoen past, moet je 'm maar aandoen toch?", vertelt Stijn in het radioprogramma Afslag Zuid. "Ik maak gewoon video's die ik zelf leuk vind. Dat er zoveel volgers en likes zijn, dat is natuurlijk mooi meegenomen."

Stijn begon met 'gewone' video's op TikTok. "Iedereen in de comments zei: 'Da's d'n Dave!' Dus dacht ik: dan ga ik maar proberen om d'n Dave te imiteren. En toen gingen de views door het dak."

De meest bekeken video van de Bredanaar is 1,1 miljoen keer aangeklikt. Toch kan Stijn (nog) niet leven van zijn internetroem. "Ik ben vuilnisman. Dat is top: gezellig met die mannen op pad. Van TikTok kan ik absoluut niet leven, ik krijg geen geld voor mijn video's. Maar goed, the sky is the limit. Dus mijn doel is een miljoen volgers."

Stijn als New Kid: