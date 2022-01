Marianne wil nier afstaan voor zieke Cor: 'Ik vind dat ik hem moet helpen'

De eerste donor heeft zich gemeld om NAC-supporter Cor Dufour (41) uit Breda een nieuwe nier te bezorgen. De 67-jarige plaatsgenoot Marianne reageerde op de oproep van zijn voetbalmaten. Er is contact geweest met het ziekenhuis en in februari wordt ze opgeroepen voor onderzoek. "Ik vind dat ik die jongen moet helpen", zo zegt Marianne.

"Het is natuurlijk afwachten of er een match is", vervolgt Marianne, die oma is van zes kleinkinderen. "Mijn leeftijd maakt denk ik niet uit. Ik ga er gewoon heen en dan horen we het wel. Als ik ergens voor ga, dan ga ik er ook voor. Mijn familie weet dat, maar het is mijn leven, dus ik maak zelf uit of ik doneer of niet."

Het is afwachten of Marianne geschikt is voor donatie en of ze niet alsnog afhaakt. Dat weet Cor Dufour als geen ander. Hij maakte dat al twee keer eerder mee. Zijn vrouw Rosita bleek niet geschikt en een kennis haakte op het laatste moment af.

"Dit is mooi natuurlijk", zegt Cor vanuit zijn ziekenhuisbed in het ziekenhuis in Leiden, die weet dat er zich iemand heeft gemeld. "Ik ben er blij mee, maar ik durf me nog niet te verheugen omdat ik nog weet wat er de vorige keer is gebeurd. Die afzegging was een grote teleurstelling."

De vrienden die Cor helpen met zijn zoektocht naar een donornier, onder meer door een groot spandoek in het NAC-stadion op te hangen, hopen daarom dat nog meer mensen zich melden. Dat kan via het niercentrum van het LUMC Leiden, [email protected] of [email protected]

Er heeft zich ondertussen nog iemand aangemeld.