Panden in het centrum van Bergen op Zoom ontruimd na brand

Een grote brand woedt woensdagmiddag in een historisch pand aan de Lievevrouwestraat in Bergen op Zoom. De brandweer heeft uit voorzorg ook twee aangrenzende huizen ontruimd. Dat zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Rond twee uur werd het sein brand meester afgegeven. De brandweer is een paar uur bezig met nablussen.

Voor een groot gebied rondom de brand is een NL-Alert afgegeven. Mensen die last hebben van rook, moeten binnen blijven, ramen en deuren sluiten en hun ventilatie uitzetten. Vanwege de bluswerkzaamheden en de forse rookontwikkeling is de omgeving afgezet. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Bewoner veilig

Het vuur brak woensdagmiddag rond twaalf uur uit. De bewoners wisten veilig uit het brandende huis te komen. Een bewoner is naar het ziekenhuis gebracht omdat hij rook heeft ingeademd.

De brandweer heeft veel materieel ingezet en probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende panden. De brandhaard is aan de achterkant van het pand. Het blussen van de brand is daardoor lastig.

Te koop

Het huis uit 1700 bestaat uit twee delen. Eén woning in het pand staat op dit moment te koop, zo is te zien op Funda. De brand treft beide woningen in het pand.