Festivals en Poppodium 013 balen als een stekker: 'Het is niet te doen'

Paaspop in 2019 (foto: Gert-Jan Kusters).

Festivals en poppodia noemen de recente versoepelingen van het coronabeleid 'een wassen neus'. Het is nog maar de vraag of er op de korte termijn een concert of evenement in zit. "We weten eigenlijk niet wanneer er wél iets mogelijk is. Het is niet te doen nu."

Ron Vorstermans Geschreven door

Versoepelingen klinken misschien als goed nieuws voor poppodia en festivals, maar de haken en ogen gooien roet in het eten. Evenementen zonder vaste zitplaats zijn namelijk nog niet toegestaan en er geldt nog steeds een maximumaantal van 1250 bezoekers, zowel binnen als buiten. Dat betekent alsnog weinig perspectief voor poppodia en festivals, die beide ver vooruit moeten plannen, iets wat nu lastig is. “Wij zijn woest. We voelen onszelf totaal niet serieus genomen”, zegt Johan Dortmans van het Brabantse festivalcollectief Front of House dat meerdere Brabantse muziekfestivals vertegenwoordigt. Eerder liet festivalorganisator ID&T al weten de opening van de evenementensector een ‘loze belofte’ te vinden.

"Een teleurstelling. Een drama."

“Wij sluiten ons volledig bij ID&T aan. We zijn totaal verbijsterd. We staan bij iedere versoepeling als laatste in de rij maar mogen als eerste de klap opvangen. En dat zonder goede onderbouwing van het beleid, in onze ogen. Het is alweer een teleurstelling. Een drama”, stelt Dortmans. Dortmans stoort zich aan het grillige overheidsbeleid. "De ene keer is er van alles mogelijk, de andere keer juist niet. We hebben van alles gedaan om mee te werken, maar de evenementensector wordt te pas en te onpas geopend en dichtgegooid. We zijn gebaat bij duidelijkheid op de lange termijn.” Daarom pleit Dortmans voor een langetermijnplan. "We hebben een stappenplan nodig voor de komende drie tot vier maanden. Bij het organiseren van een groot evenement komt heel veel kijken. Die lange termijn is voor ons essentieel. Het jojoën breekt ons totaal op.” Front of House werkt momenteel samen met de provincie om straks veilig open te kunnen.

"Alle leuke dingen zijn dicht."