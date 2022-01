Zjos' moeder kreeg een hersenbloeding en heeft een speciale rolstoel nodig

De moeder van Zjos in de rolstoel die het moet worden (foto: Zjos Dekker).

Sinds de moeder van Zjos Dekker in mei vorig jaar een hersenbloeding kreeg, is ze erg afhankelijk van anderen. Een speciale rolstoel moet haar helpen om haar vrijheid en zelfstandigheid terug te krijgen. Dus begon Zjos een crowdfundingsactie.

Zjos Dekker uit Heesch is 'misschien wel de leukste autist op Twitter'. Inmiddels is ze voor de liefde naar Utrecht verhuisd, maar haar ouders en zussen wonen nog in het Brabantse. "Mijn zussen zijn fantastisch, ze zijn heel veel aanwezig als mantelzorgers voor mama. Mijn vader is met pensioen maar weer twee dagen in de week aan het werk om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen", vertelt Zjos. "Dan is mama dus alleen thuis."

"Alsof je superdronken bent, dat de hele wereld schommelt."

De moeder van Zjos kreeg in mei vorig jaar een hersenbloeding. "Eigenlijk is ze aan de rechterkant spastisch geworden", legt Zjos uit. "Ze heeft nog maar heel weinig kracht. Ze kan maar kleine stukjes met de rollator lopen, maar traplopen gaat bijvoorbeeld echt niet." Om naar buiten te komen, is haar moeder helemaal afhankelijk van anderen. "Terwijl ze voor haar hersenbloeding als postbode werkte, ze was altijd buiten." Het gaat voor Zjos en haar moeder om zelfstandigheid. "Je wil gewoon niet afhankelijk zijn."

"Ze had de eerste tijd altijd het gevoel dat ze dronken was."

En het klinkt vreemd, maar die kleine stapjes die haar moeder nu kan zetten, zijn al een enorme verbetering met hoe het eerder ging. "Het gebied in haar hersenen dat is aangetast, is hetzelfde gebied dat door alcohol wordt beïnvloed. Dus ze had de eerste tijd altijd het gevoel dat ze dronken was", vertelt Zjos. "Dat de hele wereld schommelt, dat heeft ze maanden aan een stuk gehad. En daarna moest ze alles opnieuw leren, van tandenpoetsen tot lopen. Veel daarvan is heel lastig." Zjos wil doen wat ze kan om haar moeder te helpen iets van haar oude leven terug te krijgen. "Kijk, ik kan die hersenbloeding niet weghalen en ik ben niet in staat om zo'n fantastische mantelzorger te zijn. Maar dit is wat ik wel kan doen."

"De liefdesbaby tussen een Segway en een rolstoel."