Grote uitslaande brand in een schuur in Netersel

Een grote brand woedt woensdagmiddag in een schuur aan de Fons van der Heijdenstraat in Netersel. Dat meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een grote schuur van 20 bij 10 meter.

De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar het huis ernaast. "Het is moelijk om daar aan bluswater te komen", vertelt een woordvoerder van de brandweer. Daarom worden vier blusvoertuigen ingezet en een 'peleton water'.

Rond half twee kreeg de brandweer een melding over een brandende auto in de schuur. De precieze oorzaak van het vuur is niet bekend.

Het dak van de schuur was onlangs gerenoveerd. Op het dak liggen zonnepanelen. De veiligheidsregio roept op om hulpdiensten ruimte te geven.